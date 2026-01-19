Pechino sta entrando nella rete energetica europea, riflettendo le dinamiche della transizione verde in atto. L’Europa si sta affidando a tecnologie, componenti e capitali provenienti dall’esterno, in particolare dalla Cina, sollevando questioni di controllo e sicurezza. Questo processo evidenzia l’interconnessione crescente tra i mercati energetici mondiali e le sfide legate alla sovranità energetica nel contesto della sostenibilità ambientale.

L’Europa corre verso la transizione verde; lo fa appoggiandosi sempre più a tecnologie, componenti e capitali che però non controlla pienamente. Così, la Cina è entrata nelle reti, nei dispositivi e nei nodi decisionali del sistema energetico europeo. Prima come spettatore, poi come attore strutturale. A fare chiarezza, analizzando lo stato dell’arte della transizione energetica europea, è l’Union Institute for Security Studies, secondo il quale Pechino, da fornitore competitivo della transizione verde, è oggi un attore in grado di generare dipendenze strategiche potenzialmente weaponizzabili. Produrre dipendenza. 🔗 Leggi su Formiche.net

Comunità energetica abbiatense. Nasce Certa, la rete green locale

È stato ufficialmente presentato Certa, la Comunità energetica abbiatense promossa dal Comune di Abbiategrasso e Amaga. Questo progetto mira a favorire la produzione e il consumo di energia rinnovabile a livello locale, contribuendo a un modello più sostenibile e condiviso. Certa rappresenta un passo importante verso l’innovazione energetica nel territorio, promuovendo pratiche più responsabili e rispettose dell’ambiente.

La Cia punta Pechino e apre al crowsourcing dentro la grande muraglia digitale

La CIA ha pubblicato un video rivolto ai cittadini cinesi, invitandoli a condividere informazioni attraverso canali digitali sicuri e anonimi. L’obiettivo è promuovere il crowsourcing di dati e testimonianze, contribuendo a un dialogo trasparente e diretto con la popolazione locale. Questa iniziativa segna un passo importante nel rapporto tra l’agenzia e la società cinese, nel rispetto delle normative e della privacy.

