Una petroliera russa, soggetta a sanzioni internazionali, è prevista in arrivo a Cuba il 31 marzo. La nave, nonostante le restrizioni imposte dagli Stati Uniti, si sta dirigendo verso il porto dell'isola. La notizia viene confermata da fonti marittime e risulta essere oggetto di attenzione a livello internazionale.

La sera del 29 marzo la Anatoly Kolodkin, che trasporta 730mila barili di greggio, stava risalendo la costa settentrionale di Cuba in direzione del porto di Matanzas, secondo il sito specializzato MarineTraffic. Cuba, che ha una popolazione di quasi dieci milioni di abitanti, non importa petrolio dal 9 gennaio, data dell’ultima consegna da parte del Messico prima che Washington imponesse il blocco. Jorge Piñón, un esperto del settore energetico cubano presso l’università statunitense di Austin, in Texas, intervistato dall’Afp, si è detto sorpreso che gli Stati Uniti non abbiano cercato d’intercettare la petroliera. Poco dopo, la sera del 29 marzo, il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che lascerà passare la petroliera, nonostante il blocco. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Una petroliera russa sta arrivando a Cuba, nonostante il blocco statunitense

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