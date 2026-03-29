Una petroliera russa soggetta a sanzioni sta navigando verso Cuba, sfidando le restrizioni imposte dagli Stati Uniti sulle forniture di carburante all’isola. La nave sembra proseguire il suo viaggio nonostante il divieto di accesso ai porti statunitensi, mentre le autorità statunitensi monitorano la situazione senza intervenire direttamente. La consegna di carburante rappresenta un’ulteriore evidenza delle difficoltà nel far rispettare le sanzioni.

La nave dovrebbe raggiungere l'isola il 30 marzo. Dalla cattura di Maduro, Washington non fa arrivare alcuna fornitura di carburante Una petroliera russa, soggetta a sanzioni, sta per arrivare a Cuba sfidando il blocco imposto dagli Usa alle forniture di carburante all'isola. Dalla cattura di Maduro, a Cuba non arrivano più i barili venezuelani, una risorsa fondamentale per evitare di far sprofondare il Paese in una crisi energetica senza pari. La Anatoly Kolodkin, con un carico di 730mila barili di petrolio greggio, proverà a superare il blocco di Washington. Secondo la società di analisi marittima Kpler, la petroliera il 29 marzo si trovava a nord di Haiti ed era diretta al porto di Matanzas, nella parte occidentale di Cuba. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Una petroliera russa sfida le sanzioni Usa per aiutare Cuba

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