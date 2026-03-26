La primavera dei musei in Casentino

In Casentino, la stagione primaverile porta una serie di iniziative dedicate ai musei e agli ecomusei locali. Nei prossimi giorni avranno luogo laboratori, progetti e convegni, tutti finalizzati a valorizzare il patrimonio storico e culturale della vallata. L’organizzazione di questi eventi coinvolge associazioni, istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e l’interesse per il patrimonio del territorio.

Laboratori, progetti e convegni aprono la primavera del sistema Musei ed Ecomusei del Casentino. Il programma di eventi entrerà nel vivo da domani per promuovere il patrimonio storico e culturale della vallata anche attraverso il coinvolgimento di associazioni, istituzioni e cittadini. Il percorso partecipativo sarà promosso con il progetto "Remoti - Costruire memoria, generare futuro" che, finanziato dal Fondo Sociale Europeo+ della Regione Toscana, è finalizzato a progettare nuovi allestimenti nelle antenne ecomuseali di Castel Focognano, Talla e Chitignano insieme ad abitanti e realtà locali. I prossimi due appuntamenti saranno dalle 17... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La primavera dei musei in Casentino Articoli correlati Laboratori e convegni aprono la primavera di Musei ed Ecomusei del CasentinoVenerdì 27 marzo è in calendario un incontro per progettare i nuovi allestimenti dell’Ecomuseo di Talla. Leggi anche: Musei, Gallerie d’Italia: domani apertura gratuita dei musei di Intesa Sanpaolo Tutti gli aggiornamenti su La primavera dei musei in Casentino Discussioni sull' argomento La primavera dei musei in Casentino; Laboratori e convegni aprono la primavera di Musei ed Ecomusei del Casentino. Laboratori e convegni aprono la primavera di Musei ed Ecomusei del CasentinoVenerdì 27 marzo è in calendario un incontro per progettare i nuovi allestimenti dell’Ecomuseo di Talla. Il laboratorio creativo Decora la Pasqua sarà sabato 28 marzo al Museo dell’Arte della Lana d ... arezzonotizie.it Il Casentino diventa un laboratorio didattico diffuso tra Musei ed EcomuseiArezzo, 15 ottobre 2025 – Il Casentino diventa un grande laboratorio didattico tra storia, tradizioni, racconti, creatività e manualità. EcoMuseo del Casentino, Museo Archeologico del Casentino di ... lanazione.it Laboratori e convegni per la primavera degli Ecomusei del Casentino - facebook.com facebook