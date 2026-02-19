All’Irccs San Raffaele di Roma una panchina viola per l’epilessia

All’Irccs San Raffaele di Roma, una panchina viola è stata inaugurata per sensibilizzare sull’epilessia. La scelta del colore e il posizionamento nel giardino dell’ospedale intendono attirare l’attenzione sulla condizione, spesso invisibile. La cerimonia è stata organizzata dalla Fondazione Epilessia Lice, che ha voluto creare un punto di riferimento per i pazienti e le loro famiglie. La panchina rappresenta un gesto concreto di solidarietà e supporto. Ora, i visitatori si fermano a riflettere sulla malattia e sulla sua diffusione.

(Adnkronos) – Un luogo di incontro che diventa simbolo di inclusione e consapevolezza. Questa mattina all’Irccs San Raffaele di Roma è stata inaugurata la 'Panchina Viola' dedicata ai pazienti con epilessia, nell’ambito dell’iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione Epilessia Lice (Lega italiana contro l’epilessia). Sono intervenuti Federico Vigevano, responsabile del Dipartimento disabilità età evolutiva dell’Istituto; Amalia . Potrebbe interessarti:.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Una panchina viola per l'epilessia, all'IRCCS San Raffaele di Roma un gesto contro lo stigma e l'isolamento sociale Emicrania pediatrica, svolta storica guidata dall’IRCCS San Raffaele di Roma: un anticorpo monoclonale dimezza gli attacchiL’IRCCS San Raffaele di Roma ha compiuto un passo importante nella gestione dell’emicrania pediatrica, introducendo un nuovo trattamento basato su un anticorpo monoclonale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Alzheimer: il San Raffaele di Milano come modello per integrare le terapie anti-amiloide nella pratica clinica; Lupus eritematoso, Moroni (San Raffaele): Priorità approccio multidisciplinare; San Valentino, la scienza rivela cosa accade davvero quando ci innamoriamo; Tumore al pancreas, farmaco ferma la progressione di un tipo di cancro. Alzheimer, all’IRCCS San Raffaele un centro integrato per ricerca e diagnosi precoceAncora un riconoscimento di eccellenza e professionalità per l’IRCCS San Raffaele, l’Unità di Neuroscienze e Neuroriabilitazione diretta dal prof. Paolo Maria Rossini è stata infatti inserita ... ilmessaggero.it Malattie rare: all’IRCCS San Raffaele un poliambulatorio del neurosviluppoSono circa 300 milioni le persone che vivono con una malattia rara, il 5% dell’intera popolazione mondiale e 2 milioni di queste sono in Italia. Nel 70% dei casi si tratta di pazienti in età ... ilgiornale.it Irccs AOM di Genova (Policlinico San Martino) – Concorso unificato per 641 posti da infermiere: in Gazzetta Ufficiale il diario della prova scritta: Dopi una lunga attesa, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il diario della prova scritta del concorso p facebook