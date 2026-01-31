Gli studenti dell’Ipsia Corridoni di Corridonia hanno svelato la nuova insegna della scuola. La cerimonia si è svolta il giorno prima, con studenti, docenti e personale scolastico riuniti nel cortile dell’istituto. La scritta esterna ora porta il nome

L’Ipsia Corridoni di Corridonia inaugura la sua nuova scritta, definita identitaria. L’altro giorno studenti e studentesse si sono radunati sul piazzale della scuola, insieme con i docenti e il personale scolastico, in occasione della cerimonia dove è stata svelata la rinnovata scritta esterna "Ipsia F. Corridoni", frutto di un lungo lavoro del dipartimento meccanica. Proprio gli studenti infatti hanno progettato ogni dettaglio nei laboratori, utilizzando torni, Autocad, macchine a controllo numerico e tecniche di saldatura, trasformando competenze e creatività in un’opera concreta. Alla realizzazione hanno contribuito anche gli studenti dell’indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale, che hanno scelto il font e il design, mentre gli studenti dell’indirizzo elettronico la valorizzeranno con un’illuminazione artistica e riflessi colorati, che saranno utilizzati per celebrare ricorrenze importanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corridonia, l’Ipsia ha una nuova insegna realizzata dagli studenti

