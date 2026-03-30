Una Hotels da urlo | a Brescia 6° hurrà di fila Sorpassa Trieste e ora è sesta in classifica

In una partita di pallacanestro, UNA Hotels ha ottenuto la sesta vittoria consecutiva a Brescia, superando i 100 punti contro la Germani, che si è fermata a 92. I marcatori principali sono stati Della Valle con 21 punti, Burnell con 13 e Ivanovic con 12. La squadra ha così scalato la classifica, superando Trieste e raggiungendo il sesto posto. Nelle fila della Germani, Massinburg ha contribuito con 7 punti, mentre Ndour e Ndour hanno segnato 7 punti ciascuno.

GERMANI BRESCIA 92 UNA HOTELS 101 GERMANI: Bilan 30, Massinburg 7, Della Valle 21, Ndour 7, Burnell 13, Ivanovic 12, Mobio, Rivers, Cournooh 2. N.e.: Ferrero, Doneda, Santinon. All.: Cotelli. UNAHOTELS: Barford 17, Brown 5, Thor 13, Rossato 13, Woldetensae 7, Caupain 13, Williams 11, Uglietti 4, Severini 6, Echenique 12. N.e.: Mainini e Vitali All.: Priftis. Arbitri: Valerio Grigioni, Denny Borgioni, Alessio Dionisi Parziali: 21-23, 50-51, 72-77 Note: tiri da 3: Germani 825, Unahotels 1325; tiri liberi: Brescia 2024, Reggio Emilia 1622. Rimbalzi: 30-37. Continua il magic-moment della Una Hotels che espugna con autorità il parquet della Germani Brescia e infila la sesta vittoria consecutiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Una Hotels da urlo: a Brescia 6° hurrà di fila. Sorpassa Trieste e ora è sesta in classifica Articoli correlati Leggi anche: Una Hotels, svolta vicina. Cinque hurrà per sognare Leggi anche: L’Una Hotels ritrova Taccetti da avversario. L’ex vice di Caja guiderà Trieste al PalaBigi Tutti gli aggiornamenti su Una Hotels da Temi più discussi: Imperioso blitz della Unahotels a Brescia e sesto posto in classifica; Una Hotels Reggio Emilia vs Virtus Olidata Bologna il pre partita; La Virtus si spegne a Reggio Emila: la UNA Hotels domina il derby e vince 84-70; Cuore d’albergo: l’ospitalità italiana diventa un racconto con Bwh Hotels. Cristiano Ronaldo, l'ultima auto è da urlo: arriva in hotel con una Ferrari da oltre 2 milioni di dollari | VIDEOChe Cristiano Ronaldo sia un'appassionato di auto non è certo una novità. Il campione portoghese vanta una collezione spaventosa, impreziosita da alcune delle macchine più costose del pianeta. Questa ... tag24.it Chiara Ferragni e Fedez a Roma: il costo da urlo dell’hotel di lusso che li ospitaChiara Ferragni e Fedez hanno soggiornato a Roma in un hotel di lusso: ecco quanto costa la location da urlo dove hanno alloggiato. Roma, Città Eterna e che merita di essere visitata in ogni momento. donnaglamour.it Derby da ricordare per la Una Hotels. Tra i protagonisti della vittoria 84-70 contro la capolista Virtus Bologna c’è Luca Severini, autore di 9 punti e di una prestazione solida e concreta. Intervista di Leonardo Stellato - facebook.com facebook