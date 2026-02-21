Una Hotels svolta vicina Cinque hurrà per sognare

Una Hotels si avvicina a una svolta importante: il team si prepara a una fase decisiva della stagione. La squadra si sta concentrando per le prossime sfide, dopo aver mancato l’accesso alla Final Eight. La pausa più lunga di tre anni permette ai giocatori di ricaricare le energie e pianificare le strategie per le ultime partite. La squadra lavora duramente in palestra, consapevole che il momento cruciale si avvicina.

La quiete prima della volata playoff. Non essendosi qualificata alla Final Eight, la Pallacanestro Reggiana osserverà il periodo di pausa più lungo nel triennio della gestione Priftis. Tredici giorni senza partite, un break che servirà per ricaricare le batterie. Alla fine della regular season mancano 10 giornate, con tanti scontri diretti che definiranno il cammino della Una Hotels che – complice l’esclusione di Trapani – adesso ha tutte le carte in regola per afferrare un’opportunità che sembrava impensabile. Ecco gli appuntamenti: Trieste (casa), Sassari (fuori), Virtus Bologna (casa), Brescia (fuori), Milano (fuori), Cremona (casa), Trento (fuori), Tortona (casa), Napoli (casa) e Treviso (fuori).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Josep Martinez Inter, la fine dell’incubo è vicina: svolta nelle indagini! E Chivu può dargli una chance…Le indagini su Josep Martinez Inter stanno portando a una svolta importante, avvicinando la fine di un lungo periodo di incertezza.

Parma, serve una svolta: difesa a cinque, Cuesta pensa a Strefezza dal 1'Dopo due sconfitte di fila e troppe reti incassate, il Parma cambia modulo e riparte dalla difesa a cinque.

Une Villa Pour Deux - Téléfilm Français Complet - Comédie - Pierre ARDITI , Bernard LE COQ - FP

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.