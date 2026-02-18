L’Una Hotels ritrova Taccetti da avversario L’ex vice di Caja guiderà Trieste al PalaBigi

Francesco Taccetti torna in campo come allenatore principale, questa volta per guidare Trieste contro l’Una Hotels al PalaBigi sabato 7 marzo. Dopo anni di lavoro come assistente, prenderà il timone della squadra triestina, che cerca di risollevare le proprie sorti in campionato. Taccetti ha già affrontato l’Una Hotels in passato, ma questa volta sarà lui a condurre i suoi giocatori contro l’ex squadra.

Un debutto da sogno in Serie A. È quello che vivrà Francesco Taccetti alla ripresa del campionato, quando sabato 7 marzo arriverà al PalaBigi con i gradi di capo-allenatore di Trieste dopo una vita trascorsa a fare l’assistente. I giuliani hanno infatti deciso di sollevare dall’incarico Israel Gonzalez e affidare la panchina al tecnico che, al fianco di coach Attilio Caja, aveva dato vita alla bellissima stagione della Pallacanestro Reggiana edizione 2021-2022. Una cavalcata culminata con la finale di Fiba Europe Cup, purtroppo persa contro il Bahceshir, e con il ritorno ai playoff dopo cinque anni di attesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

