Io e te siamo stati fantastici | Sabina Guzzanti e il suo ricordo dolcissimo per David Riondino

Sabina Guzzanti ha condiviso un ricordo affettuoso di David Riondino, accompagnandolo con una foto scattata in un ristorante. La frase “Io e te siamo stati fantastici” richiama il passato di una relazione che, pur essendosi conclusa, sembra aver lasciato un segno duraturo nel suo cuore. La storia tra i due protagonisti risale a diversi anni fa e viene ricordata con tenerezza.

Cinque parole, una foto in un ristorante, e una storia d’amore che non aveva mai smesso di esistere — anche dopo la fine. Con la didascalia «Io e te siamo stati fantastici», Sabina Guzzanti ha scelto di salutare così David Riondino, morto oggi nella sua casa romana, a 73 anni, dopo una lunga malattia. Un addio senza retorica, che dice tutto. Sabina Guzzanti ricorda Riondino (Sabina Guzzanti thread) Ad annunciare la scomparsa è stata Chiara Rapaccini, illustratrice e designer, amica storica di Riondino. I funerali si terranno martedì 31 marzo nella Chiesa degli Artisti, a Roma — lo stesso palcoscenico, nella sua solennità, che Riondino aveva sempre scelto per raccontare il mondo. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Io e te siamo stati fantastici”: Sabina Guzzanti e il suo ricordo dolcissimo per David Riondino Articoli correlati Realpolitik, il caso Pucci-Sanremo con Sabina GuzzantiTommaso Labate torna questa sera, mercoledì 11 febbraio, con una nuova puntata di Realpolitik, il talk show d’attualità della prima serata di Rete 4. Sabina Guzzanti provoca la destra su Andrea Pucci, "fate come lui tornatevene a casa, aiutatevi a casa vostra"Continua a tenere banco il caso di Andrea Pucci e delle polemiche relative alla rinuncia a Sanremo 2026 e alla querelle con Conad per l’ingaggio...