Negli ultimi mesi, le tensioni nel settore energetico sono aumentate a causa di conflitti e attacchi nelle zone strategiche del Medio Oriente, tra cui l’area dello stretto di Hormuz e le infrastrutture di petrolio e gas. Le azioni militari e le pressioni politiche si sono intensificate, coinvolgendo diversi attori regionali e internazionali. La situazione resta sotto osservazione, con un possibile impatto sulla stabilità del mercato globale del petrolio.

Senza soluzioni diplomatiche la crisi si sposta verso Occidente, Donald Trump minaccia nuove azioni militari e i prezzi sui mercati riprendono ad aumentare. L'Iran pensa a un pedaggio per il greggio: effetti e scenari La guerra in Iran, i bombardamenti incrociati alle infrastrutture di petrolio e gas, lo stretto di Hormuz, le mire di Donald Trump sull'isola di Kharg e l'ingresso nel conflitto degli Houthi. Tutto sta aggravando la crisi energetica in corso, ormai di portata globale, spingendola sempre più verso Italia ed Europa. Il tempo è il fattore cruciale e come scritto dagli analisti di Jp Morgan nell'ultimo report sul tema "l'orologio sta ticchettando". 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - "Una bomba a orologeria": qual è la data da tenere d'occhio per la crisi del petrolio

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