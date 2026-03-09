Iran Sapelli | Ora effetti su petrolio e gas ma bomba a orologeria è boom prezzi beni alimentari

Un esperto osserva che la guerra tra Iran e Israele-Usa ha portato a un immediato aumento dei prezzi di petrolio, GNL e gas naturale. Attualmente, gli effetti si concentrano principalmente sui mercati energetici, con un incremento evidente sui costi dei combustibili fossili. Tuttavia, si segnala anche un successivo impatto sul settore alimentare, considerato una vera e propria bomba a orologeria.

Guerra in Iran, prezzi su del 40% per bollette e trasporti per gli aumenti di gas e petrolioGli effetti dell’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran si fanno sentire sul portafoglio degli italiani.

Iran, Sapelli: Ora effetti su petrolio e gas ma bomba a orologeria è boom prezzi beni alimentariL'effetto immediato della guerra tra Iran e Israele-Usa che stiamo vedendo tutti in questi giorni è legato all'aumento dei prezzi dei combustibili fossili, del petrolio, del gnl e del gas. Questa è ... adnkronos.com

