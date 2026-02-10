La comunità internazionale si concentra sulla flottiglia russa, ma l’Iran ha i suoi problemi. La

Roma, 10 febbraio 2026 - Mentre l'attenzione internazionale è tutta per l a "flotta fantasma" russa, sospettata di sabotaggi e spionaggio, oltre a far aggirare le sanzioni a Mosca, il Guardian porta l'attenzione su quella iraniana, non meno pericolosa. La società specializzata Pole Star Global, citata dal quotidiano, ha infatti redatto un rapporto quanto meno inquietante sulle navi di Teheran, definite una "bomba a orologeria" per l'ambiente. Le definisce la "flotta ombra" iraniana, perché le 29 imbarcazioni, petroliere e carghi, prese in esame si sono rese invisibili spegnendo i sistemi di monitoraggio satellitare fin da dicembre in modo da sfuggire al rischio di sequestri da parte degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “La flotta ombra dell’Iran è una bomba a orologeria per l’ambiente”

