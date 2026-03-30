È stata lanciata una nuova applicazione che consente di visitare le 13 Porte di Vico Equense attraverso dispositivi mobili. L’app permette di navigare facilmente tra le diverse porte, offrendo un modo digitale per esplorare la zona senza rischiare di perdersi. La piattaforma mira a facilitare il turismo esperienziale, rendendo accessibili le attrazioni della penisola sorrentina tramite un semplice clic.

Tempo di lettura: 2 minuti Cliccare su una semplice app per aprire le 13 Porte di Vico Equense e percorrere, senza perdersi, la magnificenza della penisola sorrentina. La novità arriva stamattina, all’inizio di una delle settimane in cui si registrano percentuali altissimi legate al flusso turistico. La app dedicata consolida la visione di Vico Equense come destinazione di turismo lento e sostenibile, capace di coniugare natura, storia e identità locale, anche attraverso smartphone e dispositivi mobili. Particolare attenzione è dedicata ai tracciati che attraversano borghi, antiche vie pedonali e aree panoramiche che collegano la costa alle alture del Monte Faito. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Una app per le 13 Porte di Vico Equense, quando il turismo esperienziale è a portata di click

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