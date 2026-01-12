Umbria Facile una Regione a portata di click L' app che semplifica l' accesso ai servizi

Una Regione sempre più a portata di click per imprese e cittadini che potranno ricevere notifiche e aggiornamenti costanti su bandi, avvisi e graduatorie semplicemente scaricando l'applicazione gratuita “Umbria Facile”. Grazie alla nuova sinergia con l’app gratuita Sviluppumbria accelera sul. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

