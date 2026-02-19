Nasce InCalabria la piattaforma che porta il turismo esperienziale calabrese a portata di click

InCalabria è nata per promuovere il turismo esperienziale in Calabria, rispondendo alla crescente domanda di viaggi autentici. La causa è l’aumento di visitatori interessati a scoprire tradizioni locali e paesaggi autentici, che spinge gli operatori a cercare strumenti digitali efficaci. La piattaforma offre un modo semplice per prenotare escursioni, degustazioni e attività culturali direttamente online. Con questa iniziativa, i turisti potranno immergersi in esperienze uniche senza difficoltà, rafforzando l’immagine della regione come meta per viaggi immersivi.

Uno strumento che valorizza esperienze autentiche tra borghi, parchi e produttori locali, sostenendo lo sviluppo del territorio e l'innovazione digitale. Il plauso del consigliere comunale Mario Cardia Un progetto innovativo, radicato nella tradizione calabrese e proiettato al futuro: nasce InCalabria, la piattaforma digitale che mette al centro il turismo esperienziale. Un'iniziativa pensata per valorizzare ogni angolo della Calabria durante tutto l'anno, creando connessioni tra visitatori, operatori locali e comunità, e aprendo nuove prospettive di sviluppo sostenibile per la regione. Sul progetto interviene il consigliere comunale Mario Cardia: "InCalabria dimostra che la Calabria non ha bisogno di essere reinventata, ma organizzata, raccontata e connessa.