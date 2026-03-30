Dal 10 al 12 aprile, nel comune di Bagno di Romagna, si svolge nel borgo di Trappisa un workshop di Land Art intitolato “Il Lupo di Trappisa”. L’evento, che si svolge nell’ambiente naturale dell’Appennino romagnolo, è curato da Elizaveta Sineva e Matteo Lucca. Durante i tre giorni, i partecipanti lavorano alla creazione artistica nel paesaggio circostante.

Dal 10 al 12 aprile, nel cuore dell’Appennino romagnolo, a Trappisa, nel comune di Bagno di Romagna, viene ospitato “Il Lupo di Trappisa”, un workshop di Land Art a cura di Elizaveta Sineva e Matteo Lucca. Il laboratorio si sviluppa attraverso diverse fasi: dall’introduzione al progetto e alla struttura già presente, fino all’apprendimento delle tecniche di land art, alla raccolta dei materiali e alla costruzione condivisa dell’opera. Il processo creativo si intreccia con la vita al rifugio, tra momenti conviviali e immersione totale nella natura. L’iniziativa si distingue per la sua accessibilità e flessibilità: è possibile partecipare anche a una sola giornata oppure vivere l’intero percorso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Un workshop nel cuore dell'Appennino romagnolo: tra natura e creazione creativa si apre "Il lupo di Trappisa"

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