A Bologna, in un’Aula Magna di Santa Lucia piena e silenziosa, si è tenuto l’ultimo saluto a Fabio Roversi Monaco. Per quindici anni ha ricoperto il ruolo di Rettore dell’Alma Mater Studiorum, portando avanti progetti di rinnovamento e ampliamento dell’ateneo. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi studenti, docenti e personale universitario, che hanno reso omaggio alla sua lunga attività di leadership.

Aula Magna gremita e silenziosa per l'addio al visionario del Multicampus. Il ricordo di Molari e della ministra Bernini: "Un gigante che ha saputo unire il radicamento locale all'apertura globale" Si è svolto a Bologna, in un’Aula Magna di Santa Lucia gremita e silenziosa, l’ultimo saluto a Fabio Roversi Monaco, l’uomo che per quindici anni ha guidato l’Alma Mater Studiorum, trasformandola da istituzione storica a gigante globale. Davanti ai familiari, alle massime autorità civili e accademiche e a una comunità scientifica visibilmente commossa, Bologna ha reso omaggio al Rettore emerito, scomparso nei giorni scorsi, ricordando non solo il giurista di fama internazionale, ma il visionario che ha saputo ridisegnare i confini del sapere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - L’ultimo saluto a Fabio Roversi Monaco, il Rettore che portò l'Alma Mater in Romagna

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