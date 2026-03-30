Un tradimento verso le imprese | Cna e Confindustria unite contro il taglio agli incentivi 5.0

Cna e Confindustria hanno espresso opposizione al taglio degli incentivi 5.0 nel Decreto Fiscale, considerando questa misura come un tradimento verso le imprese. La Cna ha inoltre evidenziato come nel decreto si siano concretizzati cambiamenti riguardanti i cosiddetti Esodati di Transizione 5.0.

Rabbia nel mondo produttivo romagnolo per il credito d'imposta ridotto del 65%: "Regole cambiate in corsa, a rischio centinaia di aziende e investimenti nel fotovoltaico" Cna sottolinea che “quanto si è materializzato nel Decreto Fiscale rispetto alla questione dei cosiddetti Esodati di Transizione 5.0 è paradossale”, lo denuncia il presidente di Cna Forlì-Cesena Sandro Siboni. “Imprese che sono state tagliate fuori dalla misura di incentivo ingiustamente da un decreto ministeriale a fine novembre, a seguito di un taglio retroattivo di cui stiamo valutando la legittimità costituzionale, ora si vedono solo parzialmente riammesse ma con un taglio del 65% del contributo originario. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - "Un tradimento verso le imprese": Cna e Confindustria unite contro il taglio agli incentivi 5.0 Articoli correlati CNA FITA FERMO chiama le imprese per chiarire regole e incentivi del manovra 2026 nell’autotrasporto**CNA FITA FERMO organizza un incontro per chiarire le regole della Manovra 2026 sull’autotrasporto. Cna, il quadro a Prato: "Le imprese verso il 2026, tra incertezza, speranza e nuove sfide"Prato, 7 gennaio 2026 – Inizia con un sentimento di timore ma anche di fiducia il percorso del 2026 per artigiani e piccole imprese italiane. Una selezione di notizie su Un tradimento verso le imprese Cna e... Cna, il quadro a Prato: Le imprese verso il 2026, tra incertezza, speranza e nuove sfideA Prato e Pistoia, come emerso da una indagine realizzata a dicembre da CNA Toscana Centro sulle aree territoriali, infatti, la manifattura continua a soffrire Prato, 7 gennaio 2026 – Inizia con un ... lanazione.it Cna Calabria, con i dazi crolla l'export di mobili e arredo verso gli UsaCrolla l'export di mobili e arredo verso il mercato degli Stati Uniti. La Calabria accusa l'effetto dazi. Lo afferma la Cna Calabria commentando l'indagine realizzata sulla base dei dati Istat ... ansa.it