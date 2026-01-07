Cna il quadro a Prato | Le imprese verso il 2026 tra incertezza speranza e nuove sfide

Nel contesto di Prato, il rapporto Cna analizza le prospettive delle imprese locali nel 2026, evidenziando un quadro caratterizzato da incertezza, ma anche da speranza e nuove sfide. Artigiani e piccole imprese affrontano un percorso complesso, tra preoccupazioni e opportunità di crescita, in un periodo di trasformazioni economiche e sociali che richiedono adattamento e resilienza.

Prato, 7 gennaio 2026 – Inizia con un sentimento di timore ma anche di fiducia il percorso del 2026 per artigiani e piccole imprese italiane. Dall’ indagine annuale CNA – condotta su 2.500 imprese italiane – emerge che il 53% non si esprime sulle previsioni di quest’anno, mentre il 23,8% conserva un approccio ottimistico: soprattutto tra gli under 40 la percentuale raggiunge circa il 30%. Nel Sud, il sentiment migliora, mentre restano critiche persistenti: costi energetici, carenza di personale e concorrenza sleale. L’incertezza deriva dal contesto internazionale – tra guerre, instabilità geopolitica, barriere commerciali –, e influenza le aspettative: quasi un imprenditore su quattro prevede una crescita dell’economia italiana, mentre il 23,2% si attende un calo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cna, il quadro a Prato: "Le imprese verso il 2026, tra incertezza, speranza e nuove sfide" Leggi anche: A Taranto il seminario “2026: Enti del Terzo Settore alla prova con il nuovo quadro fiscale – tra opportunità e sfide” Leggi anche: Obiettivo: andare oltre il passo falso. Il Prato si ricompatta verso le sfide Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Cna: le Pmi si mostrano ottimiste per l’Italia, ma preoccupate per il futuro delle loro attività. Cna Toscana Centro, 'manifattura in difficoltà a Prato e Pistoia' - Il quadro per artigiani e piccole imprese nei territori di Prato e Pistoia resta critico, con la manifattura in difficoltà e il caro energia che incide sulla tenuta del sistema produttivo: è quanto em ... ansa.it

Indagine Cna, incertezza, speranza e nuove sfide: il 2026 delle piccole imprese tra Italia, Prato e Pistoia - Inizia con un sentimento di timore ma anche di fiducia il percorso del 2026 per artigiani e piccole imprese italiane. piananotizie.it

Calici che raccontano il futuro Ogni bottiglia Vola Volè racconta una storia di equilibrio, rispetto e biodiversità. Un vino Vola Volè = 1 mq di biodiversità l’acquisto di una bottiglia contribuisce alla semina di 1 metro quadro di prato spontaneo, dove natura - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.