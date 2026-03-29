Lunedì 30 marzo 2026 alle 20:30 si disputa allo stadio comunale di Arezzo la partita tra la squadra locale e l’Ascoli, valida per il turno numero 34 del girone B di Serie C. È una sfida che può determinare il primo posto in classifica, con le formazioni che stanno preparando le rispettive formazioni e i convocati per l’occasione. La partita rappresenta l’ultimo appuntamento prima della conclusione della regular season.

La partita delle partite a chiusura del turno numero 34 su Serie C girone B con l’Arezzo di Bucchi impegnato in casa contro l’Ascoli di Tomei. La netta vittoria di Bra ha riportato il cavallino a +5 sul picchio, che nell’ultimo turno ha riposato. Un vantaggio relativamente comodo per i toscani che a 5 giornate dalla fine possono giocare per 2 risultati su 3, con un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Arezzo-Ascoli (lunedì 30 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Al Comunale si decide il primo posto nel girone

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