Nel girone A si accende la lotta per il terzo posto tra Ascoli e Arezzo, con entrambe le squadre impegnate in una sfida serrata. Il Benevento si avvicina alla retrocessione in Serie B, mentre il Vicenza si avvicina alla promozione, in attesa del match decisivo. La Triestina, intanto, subisce una battuta d’arresto che la avvicina alla retrocessione in Serie D.

In attesa del match point promozione del Vicenza, ricca domenica da 14 partite con un primo verdetto nel girone A (retrocede la Triestina). Ecco tutto quanto accaduto, ricordando che mercoledì si giocherà la finale d’andata di Coppa Italia tra Potenza e Latina. Sempre più appassionante la lotta per il terzo posto, con quattro squadre in due punti. Dell’inatteso scivolone del Trento non ne approfitta il Lecco, bloccato sullo 0-0 – nonostante molte occasioni – dal Novara specialista in pareggi (20 in 32 giornate). A ridosso del podio c’è adesso anche il Cittadella, che ribalta la Dolomiti Bellunesi inizialmente passata in vantaggio con... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bagarre per il 3° posto nel girone A. Che lotta tra Ascoli ed Arezzo! Il Benevento vede la B

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