Due persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite in un attacco aereo nella città di Fardis, a circa 40 chilometri da Teheran. L’attacco ha interessato un orfanotrofio, secondo fonti locali, e si è verificato in un'area normalmente abitata. Non sono ancora state fornite informazioni ufficiali sulle cause o sui responsabili dell’intervento.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Almeno due persone hanno perso la vita e altre cinque sono rimaste ferite in un raid aereo israelo-americano che ha colpito un orfanotrofio nella città di Fardis, a circa 40 chilometri a ovest di Teheran. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Fars citando un funzionario regionale. Il vice responsabile degli affari politico e di sicurezza della provincia di Alborz ha detto a Nour News che l'attacco è stato compiuto da forze legate al "regime israelo-americano". Sono in corso accertamenti sulle condizioni dei feriti. Ieri l'Irna ha fornito un bilancio dei minori uccisi nella guerra lanciata il 28 febbraio da Israele e Stati Uniti contro l'Iran parlando di almeno 230 vittime e 1. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Un raid su un orfanotrofio avrebbe ucciso due persone a Fardis

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