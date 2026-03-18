Raid di Israele su Beirut provoca dodici morti L' Iran lancia bombe a grappolo su Tel Aviv due vittime Ucciso il ministro dell' Intelligence iraniano
Un nuovo giorno di conflitto in Medio Oriente porta notizie di un raid di Israele su Beirut che ha causato dodici morti, mentre l'Iran ha risposto con lanci di bombe a grappolo su Tel Aviv, provocando due vittime. Inoltre, è stato annunciato l'uccisione del ministro dell’Intelligence iraniano. La serie di attacchi incrociati tra i paesi coinvolti continua senza sosta.
Nuovo giorno di guerra in Medio Oriente. Il conflitto iniziato sabato 28 febbraio prosegue con attacchi incrociati verso l'Iran e il Libano. Teheran risponde con attacchi su Israele e nel resto dell'area del Golfo. Ucciso il ministro dell'intelligence iraniano L’Idf ha preso di mira questa notte a Beirut Ismail Khatib, ministro dell’intelligence della Repubblica Islamica e il comandante della milizia 'Imam Hussein'. Lo riferiscono i media israeliani. Khatib ha ricoperto l'incarico sia nel governo di Ebrahim Raisi sia in quello di Pezeshkian. Fonti israeliane hanno riferito: «Attendiamo i risultati dell’attacco, sembra promettente». 🔗 Leggi su Feedpress.me
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