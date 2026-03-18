Un nuovo giorno di conflitto in Medio Oriente porta notizie di un raid di Israele su Beirut che ha causato dodici morti, mentre l'Iran ha risposto con lanci di bombe a grappolo su Tel Aviv, provocando due vittime. Inoltre, è stato annunciato l'uccisione del ministro dell’Intelligence iraniano. La serie di attacchi incrociati tra i paesi coinvolti continua senza sosta.

Nuovo giorno di guerra in Medio Oriente. Il conflitto iniziato sabato 28 febbraio prosegue con attacchi incrociati verso l'Iran e il Libano. Teheran risponde con attacchi su Israele e nel resto dell'area del Golfo. Ucciso il ministro dell'intelligence iraniano L’Idf ha preso di mira questa notte a Beirut Ismail Khatib, ministro dell’intelligence della Repubblica Islamica e il comandante della milizia 'Imam Hussein'. Lo riferiscono i media israeliani. Khatib ha ricoperto l'incarico sia nel governo di Ebrahim Raisi sia in quello di Pezeshkian. Fonti israeliane hanno riferito: «Attendiamo i risultati dell’attacco, sembra promettente». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Raid di Israele su Beirut provoca dodici morti. L'Iran lancia bombe a grappolo su Tel Aviv, due vittime. Ucciso il ministro dell'Intelligence iraniano

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