Trump avrebbe cancellato i raid aerei su Teheran
Secondo fonti ufficiali, il piano di un raid aereo degli Stati Uniti su Teheran è stato annullato. Le autorità hanno inoltre ordinato al personale della base militare americana di Al-Udeid, in Qatar, di rientrare alle proprie destinazioni. Questa decisione rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, ma i dettagli sulle motivazioni rimangono non confermati.
Il piano di un raid americano in Iran è stato cancellato e al personale della base aerea americana di Al-Udeid, in Qatar, è stato chiesto di rientrare. Lo riferisce al Arabyia citando la Reuters. Gli aerei statunitensi spostati ieri stanno gradualmente tornando alla base, così come i militari. 🔗 Leggi su Today.it
Trump agli iraniani: 'Aiuti in arrivo'. Si temono 12 mila morti. Teheran avvia le esecuzioni - Un incendio durante le proteste a TeheranTrump valuta le opzioni, la Russia: 'Un nuovo attacco avrebbe conseguenze disastrose'. ansa.it
Steve Bannon: «I raid di Trump sono stati chirurgici. Ma per far cadere gli ayatollah meglio usare dazi e sanzioni» - L'ex stratega di Trump al «Corriere»: «Ma io sono contrario a interventi diretti contro gli ayatollah». msn.com
Trump: Abbiamo bisogno della Groenlandia. Minacce a Colombia, Cuba e Messico. Maduro oggi in aula
Secondo Reuters, Trump avrebbe deciso di intervenire e due funzionari europei riferiscono che l'operazione americana “potrebbe avvenire nelle prossime 24 ore” https://shorturl.at/mzNVT facebook
"Osserveremo la situazione e verificheremo": così Trump ha risposto ai reporter che gli chiedevano se intenda ancora lanciare un'azione militare Usa in Iran dopo essere stato informato che Teheran avrebbe fermato le uccisioni di manifestanti e le esecuzioni x.com
