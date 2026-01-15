Trump avrebbe cancellato i raid aerei su Teheran

Secondo fonti ufficiali, il piano di un raid aereo degli Stati Uniti su Teheran è stato annullato. Le autorità hanno inoltre ordinato al personale della base militare americana di Al-Udeid, in Qatar, di rientrare alle proprie destinazioni. Questa decisione rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran, ma i dettagli sulle motivazioni rimangono non confermati.

Steve Bannon: «I raid di Trump sono stati chirurgici. Ma per far cadere gli ayatollah meglio usare dazi e sanzioni» - L'ex stratega di Trump al «Corriere»: «Ma io sono contrario a interventi diretti contro gli ayatollah». msn.com

Trump: Abbiamo bisogno della Groenlandia. Minacce a Colombia, Cuba e Messico. Maduro oggi in aula

Secondo Reuters, Trump avrebbe deciso di intervenire e due funzionari europei riferiscono che l'operazione americana “potrebbe avvenire nelle prossime 24 ore” https://shorturl.at/mzNVT facebook

"Osserveremo la situazione e verificheremo": così Trump ha risposto ai reporter che gli chiedevano se intenda ancora lanciare un'azione militare Usa in Iran dopo essere stato informato che Teheran avrebbe fermato le uccisioni di manifestanti e le esecuzioni x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.