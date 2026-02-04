Eugenia Serafini, artista e scrittrice, riceverà il premio “Comunicare l’Europa” 2026 il prossimo 5 febbraio a Roma. La cerimonia si terrà al Grand Hotel Flora Marriott in Via Veneto alle 15:30. La giuria le riconosce il contributo nel diffondere una visione dell’Europa basata su cultura, partecipazione e responsabilità.

La premiazione a Roma il 5 febbraio, ore 15:30, al Grand Hotel Flora Marriott in Via Veneto 119 Venezia 2025 – Eugenia Serafini e Luca Filipponi ROMA – Un nuovo prestigioso riconoscimento per l’artista e scrittrice internazionale Eugenia Serafini, alla quale sarà consegnato il 5 febbraio alle ore 15:30, presso il Grand Hotel Flora Marriott in Via Veneto a Roma, il Premio “Comunicare l’Europa” 2026, con la seguente motivazione: “Per il significativo contributo alla diffusione di una visione dell’Europa fondata su cultura, partecipazione, responsabilità e apertura”. “Sarà per noi un onore poterLa accogliere in questa occasione, che riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo culturale, artistico e della comunicazione, in un momento di confronto e condivisione dedicato all’Europa e al suo futuro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - EUGENIA SERAFINI, ARTISTA E SCRITTRICE, CONQUISTA IL PREMIO “COMUNICARE L’EUROPA” 2026

Oggi si festeggia un quarto di secolo per il premio culturale *Comunicare l’Europa*.

Al Circolo degli Esteri di Roma, si apre la mostra “Storie”, parte del progetto ideato per la Collezione Farnesina di Arte Contemporanea.

