EUGENIA SERAFINI ARTISTA E SCRITTRICE CONQUISTA IL PREMIO COMUNICARE L’EUROPA 2026

Eugenia Serafini, artista e scrittrice, riceverà il premio “Comunicare l’Europa” 2026 il prossimo 5 febbraio a Roma. La cerimonia si terrà al Grand Hotel Flora Marriott in Via Veneto alle 15:30. La giuria le riconosce il contributo nel diffondere una visione dell’Europa basata su cultura, partecipazione e responsabilità.

ROMA – Un nuovo prestigioso riconoscimento per l'artista e scrittrice internazionale Eugenia Serafini, alla quale sarà consegnato il 5 febbraio alle ore 15:30, presso il Grand Hotel Flora Marriott in Via Veneto a Roma, il Premio "Comunicare l'Europa" 2026, con la seguente motivazione: "Per il significativo contributo alla diffusione di una visione dell'Europa fondata su cultura, partecipazione, responsabilità e apertura".

