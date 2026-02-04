EUGENIA SERAFINI ARTISTA E SCRITTRICE CONQUISTA IL PREMIO COMUNICARE L’EUROPA 2026
La premiazione a Roma il 5 febbraio, ore 15:30, al Grand Hotel Flora Marriott in Via Veneto 119 Venezia 2025 – Eugenia Serafini e Luca Filipponi ROMA – Un nuovo prestigioso riconoscimento per l’artista e scrittrice internazionale Eugenia Serafini, alla quale sarà consegnato il 5 febbraio alle ore 15:30, presso il Grand Hotel Flora Marriott in Via Veneto a Roma, il Premio “Comunicare l’Europa” 2026, con la seguente motivazione: “Per il significativo contributo alla diffusione di una visione dell’Europa fondata su cultura, partecipazione, responsabilità e apertura”. “Sarà per noi un onore poterLa accogliere in questa occasione, che riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo culturale, artistico e della comunicazione, in un momento di confronto e condivisione dedicato all’Europa e al suo futuro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
