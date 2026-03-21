Un parroco, un ex criminale e un giudice sono i vincitori del premio Don Diana. Don Peppino Esposito, parroco della chiesa San Pietro Apostolo, si trova tra i riconosciuti, così come un uomo che ha vissuto un passato criminale e un magistrato impegnato nel settore giudiziario. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera semplice e rispettosa, senza ulteriori dettagli sui motivi della premiazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Sono don Peppino Esposito, parroco della chiesa ‘San Pietro apostolo’ di Caivano, Bruno Mazza, ex esponente della criminalità nel Parco Verde di Caivano, divenuto simbolo concreto di riscatto e cambiamento in quanto fondatore dell’associazione ‘Un’infanzia da vivere’, e la gip del Tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano, che per le sue indagini antimafia è stata destinataria di gravi minacce e intimidazioni, i vincitori della sedicesima edizione del Premio Nazionale don Diana – Per amore del mio popolo. È stato il Comitato don Diana, organizzatore del premio insieme alla famiglia di don Giuseppe Diana, a rendere noto i nomi dei vincitori, come ogni 21 marzo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Un parroco, un ex criminale e un giudice i vincitori del premio Don Diana

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