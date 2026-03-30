un premio a chi valorizza i giovani della generazione z

Una nuova iniziativa prevede un premio dedicato a chi si impegna nella valorizzazione dei giovani della Generazione Z. L’obiettivo è incentivare le aziende e le organizzazioni a investire nel loro sviluppo, oltre che nell’assunzione. La proposta si concentra sulla creazione di incentivi concreti per favorire la crescita professionale e il mantenimento di questa fascia di età nel mondo del lavoro.

NON BASTA più assumere giovani: bisogna convincerli a restare. E soprattutto a crescere. Nel mercato del lavoro che cambia, le aziende italiane scoprono che la vera competizione si gioca sulla capacità di attrarre e valorizzare la Generazione Z, trasformando l’ingresso dei nati tra il 1995 e il 2010 in un investimento strutturale e non in una semplice voce di organico. È il manifesto della quarta edizione del premio “ Company for Generation Z ” promosso da Radar Academy, la business school che ha selezionato 44 aziende distintesi per aver realizzato programmi concreti dedicati ai più giovani. Un riconoscimento che fotografa un cambiamento già in atto: il talento under 30 non è più intercambiabile, ma una risorsa da coltivare con strumenti mirati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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