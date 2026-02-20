Biagi rivive | premio a chi include donne e giovani nel lavoro

Marco Biagi è tornato al centro dell’attenzione a causa di un premio che riconosce chi promuove l’inclusione di donne e giovani nel mercato del lavoro. Le città di Bologna e Modena organizzano questa iniziativa per ricordare il suo contributo nel diritto del lavoro, premiando associazioni e enti locali che aiutano chi cerca occupazione e promuovono pari opportunità. L’iniziativa coinvolge anche aziende e istituzioni, che partecipano con progetti specifici per favorire l’inserimento di categorie svantaggiate. La cerimonia si terrà nel mese di maggio.

Bologna e Modena celebrano l’eredità di Marco Biagi con un premio per l’inclusione sociale. Bologna e Modena si preparano a rendere omaggio a Marco Biagi, figura di spicco del diritto del lavoro e dell’economia italiana, attraverso un premio che valorizza l’impegno di associazioni e enti del Terzo settore nell’inclusione femminile e nel sostegno ai giovani. La cerimonia di premiazione, in programma per il 17 marzo 2026, si terrà all’Aula Marco Biagi e vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo ecclesiastico e istituzionale, alla vigilia di un anniversario significativo. Un tributo all’impegno civile e professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Carlino ricorda Marco Biagi, un premio a donne e giovaniIl Carlino ricorda Marco Biagi, ucciso nel 2002 per il suo impegno nel lavoro e nelle riforme.

Chi paga e chi decide. Giovani, donne e pensioni: la grande rimozione italianaL’Italia sta affrontando una crisi demografica complessa, caratterizzata da giovani, donne e pensionati coinvolti in scelte e responsabilità diverse.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.