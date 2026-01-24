L’uso di coltelli tra i giovani della Generazione Z solleva questioni di insicurezza e disagio. Secondo il rapporto Espad del CNR, circa 87mila studenti tra i 15 e i 19 anni hanno utilizzato armi per scopi spesso legati a comportamenti rischiosi. Questa situazione invita a riflettere sulle cause di tali atteggiamenti e sulla necessità di interventi mirati per favorire il benessere giovanile.

Saranno i “coltelli” che rilanceranno una discussione seria sulla questione giovanile? Magari ci stimolerà la ricerca sui comportamenti d’uso di alcol, tabacco e sostanze psicotrope legali e non, da parte degli studenti (cosiddetta “Espad”) del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) che racconta come siano circa 87mila gli studenti trai 15 e i 19 anni che l’anno scorso hanno usato coltelli e in certi casi altre armi «per ottenere qualcosa da qualcuno». Cioè, il 3,5% dei 2,5 milioni di ragazzi e ragazze che frequentano le scuole superiori italiane. Più del doppio dei simili episodi registrati nel 2018 da una precedente ricerca “Espad”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Coltelli e insicurezza La solitudine dei giovani della “Generazione Z”

