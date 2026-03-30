Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, Gianluca inizia a sospettare di Anna e si verifica una situazione che potrebbe portare Grillo a scoprire qualcosa su Eduardo. Le anticipazioni rivelano che i personaggi coinvolti si troveranno ad affrontare momenti di tensione e rivelazioni che potrebbero cambiare gli equilibri tra i protagonisti.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Grillo è vicino a risolvere il caso, proprio mentre Eduardo sta per tornare a fare un nuovo colpo. Nell' episodio di martedì 31 marzo di Un Posto al Sole, il cerchio si stringerà intorno a Sabbiese. Ma c'è anche un altro cerchio che si stringe: quello intorno ad Alberto Palladini, perché Gianluca avrà un'intuizione quando Anna chiuderà con lui. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre. Dov'eravamo rimasti Gianluca non capisce perché Anna gli mandi segnali tanto contrastanti, avvicinandosi e allontanandosi in continuazione; Alberto nel frattempo, dopo aver . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 31 marzo: Gianluca ha un sospetto su Anna, Grillo vicino a scoprire Eduardo

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