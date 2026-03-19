Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, Grillo continua a disturbare Damiano mentre Alberto non riesce a togliersi dalla testa Anna. La puntata svela le nuove tensioni tra i personaggi mentre le loro vicende si intrecciano nel quartiere di Napoli. La trama si sviluppa con i protagonisti impegnati nelle loro sfide quotidiane.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre La settimana di Un Posto al Sole si conclude con Alberto tormentato dal pensiero di Anna e Damiano alle prese con Grillo, che continua come sempre a stargli col fiato sul collo. È quello che vedremo nell' episodio di venerdì 20 marzo, in onda alle 20.50 su Rai Tre. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. Dov'eravamo rimasti Diego cerca di risolvere i problemi con Ida, ma è frustrato dalla sua fragilità emotiva e sospetta che lei voglia cambiare radicalmente vita. Intanto, in casa Ferri la situazione è tesa: Roberto, già in difficoltà con Cristina, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 20 marzo: Grillo tormenta Damiano, Alberto non smette di pensare ad Anna

Articoli correlati

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 16 al 20 marzo 2026: Alberto non riesce a togliersi Anna dalla testa© US RaiNonostante i sensi di colpa nei riguardi di Gianluca, Alberto Palladini non riesce a togliersi dalla testa Anna Toscano.

Un posto al sole, le anticipazioni del 3 marzo 2026: Mariella si vendica e Alberto cede ad AnnaTorna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei...

Approfondimenti e contenuti su Un Posto al Sole anticipazioni 20 marzo...

Temi più discussi: Un Posto al Sole, le anticipazioni delle puntate dal 9 al 13 marzo 2026; Un Posto al Sole, anticipazioni 9 marzo: Eduardo esulta dopo il colpo, Michele sfida Ferri; Un posto al sole - S30E6903 - Puntata del 11/03/2026 - Video; Un posto al sole, le trame dal 16 al 20 marzo 2026.

Un Posto al Sole, anticipazioni 20 marzo: Grillo tormenta Damiano, Alberto non smette di pensare ad AnnaTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre ... movieplayer.it

Anticipazioni Un Posto al Sole 23 al 27 marzo 2026Un Posto al Sole: scopri le anticipazioni dal 23 al 27 marzo. Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... tvserial.it

#Sanremo2026 - Cover - 20° posto - Malika Ayane con Claudio Santamaria - "Mi sei scoppiato dentro il cuore" (1966) Siamo alla canzone 20° classificata per la serata cover al Festival di Sanremo 2026, ed eccoci a Malika Ayane, che si è fatta accompagnare - facebook.com facebook

Ma c'è un posto dove l'America ha già perso questa guerra: le redazioni dei giornali Usa. Ecco perché x.com