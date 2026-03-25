Tra le novità di questa Pasqua ci sono le uova di bellezza, che sostituiscono le tradizionali cioccolate con prodotti di make-up, skincare e bodycare. Dopo il successo dei calendari dell’Avvento, alcune profumerie hanno ampliato l’offerta inserendo anche queste sorprese, destinate a catturare l’attenzione delle appassionate di bellezza. Nessun richiamo a prodotti alimentari, solo confezioni dedicate alla cura della persona.

È uova di Pasqua beauty -mania. Dopo il boom dei calendari dell’Avvento, profumerie&co allungano le mani anche sulla Pasqua, stuzzicando le beauty addicted con qualcosa che potrebbe anche essere più appetibile della cioccolata. Make up, prodotti skincare, bodycare e accessori riusciranno a prendere il sopravvento sulle uova tradizionali? A giudicare dai social, dove gli unboxing sono virali, l’operazione parrebbe riuscita e pazienza se l’effetto sorpresa è pressoché nullo. Uova di Pasqua beauty: le sorprese di Miin Cosmetics. Tra le uova più gettonate, c’è senza dubbio quello di Miin Cosmetics, che punta a bissare il successo del suo spesso introvabile calendario dell’Avvento. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Niente cioccolata, ma tante sorprese make up, skincare e bodycare. Pronte a questo piccolo sacrificio in nome della bellezza?

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