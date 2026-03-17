I sieri con microneedling rappresentano un'innovazione nel settore skincare coreano, caratterizzati da formule arricchite con micro-aghi inseriti direttamente nella texture. Questi prodotti sono progettati per stimolare la luminosità della pelle attraverso un'applicazione che combina gli effetti di un siero con quelli di un trattamento di microneedling. La tendenza si sta diffondendo tra gli appassionati di cosmetica, segnando un nuovo approccio alla cura del viso.

T ra le ultime tendenze della skincare coreana ci sono i sieri al “microneedling liquido”. Si tratta di formule cosmetiche con minuscoli aghi presenti direttamente nella texture del siero. L’idea è quella di stimolare la pelle e migliorare la penetrazione degli attivi senza l’uso di aghi veri e propri. Il tutto in un trattamento domiciliare che punta a rendere la pelle più compatta, uniforme e luminosa. È “Blurred lips” mania, la tecnica trucco coreana che dona volume alle labbra X Cos’è il microneedling liquido. Il microneedling è una tecnica dermatologica ben nota che utilizza dispositivi dotati di micro-aghi per creare piccolissime perforazioni nella pelle. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I sieri con microneedling sono l'ultima frontiera della skincare coreana: hanno formule infuse di micro-aghi per stimolare la luminosità della pelle

Articoli correlati

Una pelle che si auto-ripara grazie agli esosomi, l’ultima frontiera della biotecnologia: 5 creme e sieri che li contengonoIl mondo beauty è una macchina in corsa e, dopo anni dominati da acidi e retinolo, ora i riflettori sono tutti per gli esosomi.

Skincare coreana: i prodotti migliori e i segreti della K-Beauty per una pelle perfettaIn Oriente, la cura della pelle è sempre stata interpretata come gesto di attenzione e rispetto verso se stessi.

Aggiornamenti e notizie su I sieri con microneedling sono l'ultima...

Argomenti discussi: Microneedling, esosomi e integratori di collagene tra mito e realtà.

Microneedling, esosomi e integratori di collagene tra mito e realtàNel mondo della cura di sé, le parole «miracolo» e «rivoluzione» si sprecano. Ma quando parliamo di integratori di collagene, microneedling ed esosomi, la verità è in un punto preciso tra la ... vanityfair.it

Siero con micro aghi e skincare con micro spicule: ecco come funziona il microneedling liquido coreanoSiero con micro aghi e skincare con micro spicule: la tendenza coreana definita microneedling liquido. Ecco di cosa si tratta esattamente Le spicule sono aghi microscopici, generalmente ricavati da ... vogue.it