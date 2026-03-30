Un pezzo di spiaggia dal sapore ' esotico' si cerca un gestore per 9 anni previa riqualificazione dell' area

Un bando pubblicato nell'albo pretorio del Comune di Ravenna riguarda la gestione di un tratto di spiaggia a Cesenatico, noto come Sand Gate, situato nella zona di Ponente. La concessione ha una durata di nove anni e prevede un intervento di riqualificazione dell'area prima dell'affidamento. La ricerca di un gestore coinvolge il territorio comunale e si concentra su questa porzione di spiaggia con caratteristiche distintive.

Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, attraverso il Reparto Biodiversità di Punta Marina, ha pubblicato il bando per la concessione per nove anni dell'area appartenente al demanio pubblico, di 7915 metri quadrati Nell'albo pretorio del Comune di Ravenna ruba l'occhio un bando che riguarda il territorio comunale di Cesenatico, si cerca un gestore, per nove anni, per un pezzo di spiaggia piuttosto apprezzato per il suo stile ‘esotico’, cioè il Sand Gate, nella zona di Ponente. Il bando richiede però come condizione, l'esecuzione di una riqualificazione dell'area che è protetta sul piano naturalistico. Nel bando... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Un pezzo di spiaggia dal sapore 'esotico', si cerca un gestore per 9 anni previa riqualificazione dell'area Articoli correlati Stabilimento balneare dal sapore 'esotico', si cerca un gestore per 9 anni previa riqualificazione dell'areaIl Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, attraverso il Reparto Biodiversità di Punta Marina, ha pubblicato il bando per la concessione per nove... Gualdo, si cerca un gestore per la nuova area camperGUALDO TADINO – Gli spazi ricavati col risanamento attuato ai tempi dell’assessorato ai lavori pubblici guidato da Fabio Pasquarelli (nella foto),... Contenuti utili per approfondire Un pezzo di spiaggia dal sapore... Temi più discussi: La lettera di Federica contro la Bolkestein: Quel posto sotto l’ombrellone. Noi, uniti per difendere una storia; Dopo la mandibola umana, spunta anche un pezzo di bacino in spiaggia; Cefalonia, cosa vedere: Myrtos, il lago blu e i luoghi delle storie italiane; Materia Prima Festival: Seconda Classe di Controcanto Collettivo al Teatro Niccolini di Firenze. Feraxi, arrivano i turisti cafoni extra lusso: sbarcano (dove non si può) e occupano un pezzo di spiaggiaSono arrivati poco prima dell’ora di pranzo di fronte alle coste di Muravera, incuranti dei bambini che giocavano in riva. Un gruppo di turisti stranieri a bordo di uno yacht di lusso è sbarcato a ... unionesarda.it I ristoranti allungano la stagione. Mare d’inverno per dieci localiL’estate – almeno sul calendario – è finita da un pezzo. Ma sulla spiaggia di Rimini la stagione non si chiude più con la metà di settembre. Il sipario resta sollevato per consentire ai frequentatori ... ilrestodelcarlino.it C’è un pezzo di provincia di Latina che ha pedalato verso il futuro alla Fiera del Cicloturismo di Padova. - facebook.com facebook "Džeko è un classico come un dipinto di Tiziano, un pezzo di Bob Dylan, un abito grigio ben tagliato. Sembra essere animato da qualcosa di così puro e armonico che non può essere intaccato dal tempo". x.com