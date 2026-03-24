gualdo si cerca un gestore per la nuova area camper

GUALDO TADINO – Gli spazi ricavati col risanamento attuato ai tempi dell’assessorato ai lavori pubblici guidato da Fabio Pasquarelli (nella foto), nell’ex cava di rena, in via Zoccolanti, possono essere usati come area camper a ridosso del centro storico, nelle vicinanze della Rocca Flea. La prospettiva sembra aprirsi con un avviso "di carattere esplorativo", emanato dal Comune, che cerca manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di un privato col quale poter stipulare accordi di partenariato o di concessione per la gestione dei servizi connessi alla fruizione dell’area. Di qui l’invito a presentare la propria candidatura per gestire i servizi dell’ area camper e a realizzare attività accessorie e migliorative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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