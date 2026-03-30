Stabilimento balneare dal sapore ' esotico' si cerca un gestore per 9 anni previa riqualificazione dell' area

Nel Comune di Ravenna è stato pubblicato un bando che riguarda la gestione di uno stabilimento balneare situato nella zona di Ponente a Cesenatico. L'incarico, della durata di nove anni, prevede una fase di riqualificazione dell’area. Lo stabilimento, conosciuto come Sand Gate, è apprezzato per il suo stile esotico e si trova all’interno del territorio comunale.

Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, attraverso il Reparto Biodiversità di Punta Marina, ha pubblicato il bando per la concessione per nove anni dell'area appartenente al demanio pubblico, di 7915 metri quadrati Nell'albo pretorio del Comune di Ravenna ruba l'occhio un bando che riguarda il territorio comunale di Cesenatico, si cerca un gestore, per nove anni, per un pezzo di spiaggia piuttosto apprezzato per il suo stile ‘esotico’, cioè il Sand Gate, nella zona di Ponente. Il bando richiede però come condizione, l'esecuzione di una riqualificazione dell'area che è protetta sul piano naturalistico. Nel bando... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Stabilimento balneare dal sapore 'esotico', si cerca un gestore per 9 anni previa riqualificazione dell'area Articoli correlati Lago Trasimeno, stabilimento balneare di Passignano cerca un nuovo gestore: concessione fino al 2037Unione dei Comuni bandisce il pubblico incanto per la struttura con piscina, bar e ristorante su un'area di 5. Lavori di protezione dalle mareggiate senza autorizzazioni? Sequestrata area e stabilimento balneareDopo i controlli congiunti di fine gennaio, le verifiche sono andate avanti anche nella giornata di ieri. Aggiornamenti e notizie su Stabilimento balneare Temi più discussi: Mappa a Napoli - Cibo; Filippo celebra i 18 anni di cucina identitaria; In piazza San Frediano apre Maris Bistrot: protagonisti i sapori toscani e calabresi. Riapre lo stabilimento Zen: via libera dal Tribunale per la stagione estivaEstate 2025: torna il lido Zen. Dopo mesi di attesa e incertezze sul futuro dello stabilimento, arriva l’ufficialità. Zen Beach Gallipoli potrà operare per la nuova stagione balneare. La nota ... quotidianodipuglia.it Bagnino di Spotorno: Sono disperato: devo lasciare lo stabilimento balneare dopo 28 anniSpotorno - «Sono disperato. Non dormo da settembre. Da quando il Comune di Spotorno non ci ha inviato il bollettino con il PagoPa per versare la tassa regionale sul Demanio». Lo sfogo, il dramma umano ... ilsecoloxix.it IL CAOS | |La storica società davanti al Consiglio di Stato per fare chiarezza sulla gara per lo stabilimento balneare dopo la richiesta di una società concorrente - facebook.com facebook