Una nuova opera urbana è stata realizzata in via degli Alpini, raffigurando il volto di Lea Garofalo. Il murale, intitolato

La città ricorda Lea Garofalo, attraverso il murale "Io vedo, io sento, io parlo", realizzato in via degli Alpini dall’artista Cristina Donati Meyer. "Ho rappresentato una donna - ha commentato l’autrice - che ha scelto di non abbassare lo sguardo. Un omaggio alla forza di chi ha spezzato le catene del silenzio". L’inaugurazione dell’opera di street art fa parte degli eventi della rassegna di cultura antimafia "Primavera della Legalità", promossa dai comuni del territorio e degli appuntamenti, per promuovere le stesse tematiche, dell’iniziativa "Buccinasco contro le mafie". "Quante donne – ha espresso la vicesindaca Rosa Palone, assessora... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un murale per la legalità col volto di Lea Garofalo: "Omaggio alla sua forza"

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