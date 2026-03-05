Libro e spettacolo in onore di Lea Garofalo

Sono stati organizzati un libro e uno spettacolo per commemorare Lea Garofalo, testimone di giustizia uccisa dalla ‘ndrangheta. Lea Garofalo, madre di Denise, è stata assassinata il 24 novembre 2009 in un appartamento di piazza Prealpi dall’ex compagno Carlo Cosco. I due eventi sono dedicati a mantenere vivo il ricordo della sua lotta e della sua storia.

Due eventi di memoria e impegno civile per ricordare Lea Garofalo, testimone di giustizia vittima della 'ndrangheta, madre di Denise, assassinata in un appartamento di piazza Prealpi il 24 novembre del 2009 dall'ex compagno Carlo Cosco. Gli appuntamenti saranno domani, 6 marzo, come parte del palinsesto di iniziative che il Municipio 8 organizza in vista del 21 marzo, la giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Alle 14.30 nell'Auditorium del Liceo Bottoni, via Mac Mahon 96, l'incontro con Eleonora Frida Mino per la presentazione del libro "Il diario di Lea", della stessa Frida Mino, e Giulia Salza (visual artist). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Libro e spettacolo in onore di Lea Garofalo