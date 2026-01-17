Siglato un patto per la cura del ’Giardino Lea Garofalo’

È stato firmato un accordo tra il Comune di Monza e cittadini per la cura del Giardino Lea Garofalo nel Parco della Boscherona. Questo spazio, dedicato alla memoria della testimone di giustizia, torna a vivere come luogo di memoria e partecipazione. La collaborazione mira a preservare e valorizzare il giardino, rafforzando il legame tra la comunità e il ricordo di Lea Garofalo, simbolo di coraggio e legalità.

Un giardino che torna a vivere, ma soprattutto a parlare alla città. A Monza prende forma un nuovo patto di collaborazione tra il Comune e un gruppo di cittadini attivi per la cura del Giardino di Lea Garofalo, nel Parco della Boscherona, spazio simbolico dedicato alla memoria della donna testimone di giustizia uccisa dalla 'ndrangheta. L'accordo affida ai cittadini la gestione condivisa di una porzione dell'area verde di via Boscherona, con l'obiettivo di mantenerla ordinata e capace di generare valore civico. Non solo pulizia, ma un progetto più ampio che intreccia tutela ambientale, partecipazione e educazione alla legalità.

