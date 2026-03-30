Un mondo di milioni e scongiuri L’arbitro e i precedenti scomodi Ma per i bookie passano gli azzurri

In una giornata caratterizzata da tensioni e polemiche, il mondo del calcio si concentra su decisioni arbitrali e sui precedenti che coinvolgono alcune squadre. Nel frattempo, i bookmaker continuano a puntare sugli azzurri, con le quote che favoriscono la nazionale italiana. Le discussioni sul valore simbolico della maglia e sulle aspettative di qualificazione restano al centro dell’attenzione degli appassionati.

Bello l’orgoglio nazionale, eh, belli i valori superiori dello sport, giusto sperare di andare ai mondiali per la bandiera. Vero anche che i soldi non daranno la felicità, ma quasi mai la tolgono. Del beneficio per le casse della Figc abbiamo già parlato, andando ai mondiali la nostra federazione guadagnerebbe immediatamente 10,5 milioni di dollari dalla Fifa, cifra riservata a chi partecipa. Ma se dovesse passare la Bosnia, la cifra peserebbe di più perché il bilancio della federazione balcanica non è paragonabile a quello della nostra. Poco lontano da lì, in Kosovo, il governo ha appena assegnato un premio da 500mila euro alla nazionale che domani sera si giocherà la finale contro la Turchia di Montella a Pristina, un altro milioni in caso di vittoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Un mondo di milioni e scongiuri. L’arbitro e i precedenti scomodi. Ma per i bookie passano gli azzurri Articoli correlati Turpin arbitro Bosnia Italia: i precedenti del fischietto francese contro gli azzurri. Un ‘fantasma’ e tre buone notizie, come è andataCalciomercato Inter: Thuram con le valigie in mano, ma c’è un colpo già in canna per Ausilio! Nome nuovo per l’estate, di chi si tratta Calciomercato... Leggi anche: Chi è l’arbitro di Italia-Irlanda del Nord? I precedenti con azzurri e club nostrani Tutti gli aggiornamenti su Un mondo di milioni e scongiuri... Temi più discussi: Data center, nel mondo mancano 2,4 milioni di lavoratori qualificati; Bts, il ritorno è da record: quattro milioni di dischi venduti in un solo giorno; Abbandono scolastico nel mondo: 273 milioni di bambini e ragazzi fuori dall’istruzione. Il report Unesco; Il tiramisù, il dolce italiano più famoso al mondo, batte il Colosseo per instagrammabilità. Crimson Desert è un successo - 3 milioni di copie vendute in pochi giorniMentre il nostro viaggio nel Continente di Pywel prosegue, e nei prossimi giorni vi proporremo la recensione con voto, in rete infiamma la discussione intorno a Crimson Desert, di certo uno ... ilmessaggero.it Allarme pirateria: nel mondo del libro vale 722 milioni di euroIl danno al mondo del libro della pirateria è stimato intorno ai 722 milioni di euro, pari al 30% del mercato complessivo (escludendo il settore scolastico e l’export), quasi un terzo del totale. E’ ... repubblica.it Ecco l' OTTAVA MERAVIGLIA del MONDO: JANNIK SINNER! UNICO MAGICO MITICO - facebook.com facebook Buongiorno e buon lunedì da un mondo in cui la prima potenza militare del mondo ci precipita in una crisi energetica pienamente evitabile. In attesa di capire se i mercati crederanno al prossimo #TACO. x.com