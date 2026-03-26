Stasera alle 20.45 si disputa la semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Italia e Irlanda del Nord, con la partita che si svolge al Gewiss Stadium di Bergamo. L’arbitro designato per questa sfida non è stato ancora annunciato pubblicamente. Sono stati registrati alcuni precedenti con la nazionale italiana e club italiani, ma nessuna informazione sulle partite di questo arbitro specifico.

Questa sera, alle 20.45, il Gewiss Stadium di Bergamo ospita la semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Italia e Irlanda del Nord. La Nazionale guidata da Rino Gattuso affronta una sfida da dentro o fuori: davanti al pubblico di casa, gli azzurri cercano un successo fondamentale per accedere alla finale, in programma martedì 31 marzo, quando affronteranno in trasferta la vincente tra Galles e Bosnia-Erzegovina. A dirigere l’incontro sarà l’olandese Danny Makkelie, designato per una gara ad alta tensione. Nato a Willemstad, a Curaçao, il 28 gennaio 1983, Makkelie è considerato uno degli arbitri più autorevoli in ambito UEFA, inserito nella categoria “Elite”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi è l’arbitro di Italia-Irlanda del Nord? I precedenti con azzurri e club nostrani

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