Meglio nuoto yoga o la corsa per il mal di schiena? Quando c’è dolore non esiste sport che curi la schiena
Per chi soffre di mal di schiena, scegliere l’attività fisica più adatta può essere difficile. Nuoto, yoga o corsa? Un fisioterapista spiega che, in presenza di dolore, nessuno sport può sostituire le cure appropriate. È importante valutare attentamente le proprie condizioni e consultare un professionista prima di intraprendere qualsiasi attività, per evitare peggioramenti e favorire il recupero.
Per chi soffre di mal di schiena, una domanda ritorna spesso "Posso fare sport, se sì quale?", un fisioterapista ha spiegato a Fanpage.it il ruolo dello sport nel percorso di guarigione.🔗 Leggi su Fanpage.it
