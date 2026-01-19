Meglio nuoto yoga o la corsa per il mal di schiena? Quando c’è dolore non esiste sport che curi la schiena

Da fanpage.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per chi soffre di mal di schiena, scegliere l’attività fisica più adatta può essere difficile. Nuoto, yoga o corsa? Un fisioterapista spiega che, in presenza di dolore, nessuno sport può sostituire le cure appropriate. È importante valutare attentamente le proprie condizioni e consultare un professionista prima di intraprendere qualsiasi attività, per evitare peggioramenti e favorire il recupero.

Per chi soffre di mal di schiena, una domanda ritorna spesso "Posso fare sport, se sì quale?", un fisioterapista ha spiegato a Fanpage.it il ruolo dello sport nel percorso di guarigione.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Mal di schiena: 10 esercizi di stretching e posizioni yoga davvero efficaci per i muscoli

Leggi anche: Mal di schiena, falsi miti e non: cosa dice la scienza per prevenirlo e affrontarlo al meglio

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

meglio nuoto yogaMeglio nuoto, yoga o la corsa per il mal di schiena? “Quando c’è dolore, non esiste sport che curi la schiena” - Per chi soffre di mal di schiena, una domanda ritorna spesso "Posso fare sport, se sì quale? fanpage.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.