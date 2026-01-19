Meglio nuoto yoga o la corsa per il mal di schiena? Quando c’è dolore non esiste sport che curi la schiena

Per chi soffre di mal di schiena, scegliere l’attività fisica più adatta può essere difficile. Nuoto, yoga o corsa? Un fisioterapista spiega che, in presenza di dolore, nessuno sport può sostituire le cure appropriate. È importante valutare attentamente le proprie condizioni e consultare un professionista prima di intraprendere qualsiasi attività, per evitare peggioramenti e favorire il recupero.

Benvenuta al Camp Francesca Terno! Siamo felici di annunciare la nuova istruttrice di nuoto che guiderà i nostri piccoli atleti nel quarto turno. Francesca porta con sé una grande novità: la settimana dedicata al nuoto, per far partire al meglio la nuova stazio - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.