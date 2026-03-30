Un mediano nato attaccante che guarda avanti Anche col trapianto di capelli | Juve ecco Ugarte

Un calciatore uruguaiano, originariamente attaccante e ora mediano, è stato recentemente inserito tra i potenziali acquisti della Juventus. Attualmente gioca nel Manchester United, dove si trova ai margini della rosa. La società bianconera ha monitorato il suo profilo come possibile rinforzo per il centrocampo diretto da Spalletti. Recentemente, l’atleta ha anche affrontato un trapianto di capelli.

Idee chiare, sguardo al futuro, fuori e dentro al campo. La storia di Manuel Ugarte, ex ragazzino da record del calcio uruguaiano e ora nel mirino della Juve dopo una stagione ai margini al Manchester United, è quella di uno che aveva ben evidente in testa il percorso da fare. Da inseguire a tutti i costi, con una costanza innata e una determinazione incrollabile. Come quando, a soli 3 anni, si fratturò un dito riparando una bicicletta. E non si dette pace finché non finì il lavoro. D'altronde, l'infanzia di Manuel Ugarte Ribeiro, nato a Montevideo l'11 aprile 2001, figlio di mamma Mabel, insegnante, e papà Miguel, autista di scuolabus, non è stata semplicissima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Un mediano nato attaccante che guarda avanti. Anche col trapianto di capelli: Juve, ecco Ugarte Articoli correlati Schlager Juve, rivelazione sul mediano in scadenza col Lipsia: contatti tra le parti lo scorso gennaio, cosa filtra per l’estatedi Redazione JuventusNews24Schlager Juve, smentite le voci su un accordo imminente per il centrocampista del Lipsia che rimane soltanto una delle... Kostic l’attaccante del futuro? Milan, guarda che numeri: come finalizzatore …Il Milan continua con il suo lavoro per il presente e per il futuro dell'attacco.