Lo scorso gennaio sono stati avviati alcuni contatti tra la Juventus e il centrocampista del Lipsia, il cui contratto scade questa estate. Tuttavia, le voci di un accordo imminente sono state smentite e attualmente il giocatore rimane una delle possibili opzioni per il mercato in arrivo. Nessuna ufficialità è stata comunicata riguardo a negoziati in corso o a un'intesa già definita.

Schlager Juve, smentite le voci su un accordo imminente per il centrocampista del Lipsia che rimane soltanto una delle opzioni. Il calciomercato della Juventus continua a far discutere gli appassionati e gli addetti ai lavori, specialmente per quanto riguarda il futuro del centrocampo. Nelle ultime ore, sono circolate numerose indiscrezioni riguardanti un possibile approdo a parametro zero di Xaver Schlager, attualmente in forza al RB Lipsia. Tuttavia, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, la situazione reale è molto diversa da quella descritta da alcune testate. La società bianconera non ha ancora concluso né portato a termine alcun accordo definitivo per assicurarsi le prestazioni del calciatore per la prossima stagione sportiva.

© Juventusnews24.com - Schlager Juve, rivelazione sul mediano in scadenza col Lipsia: contatti tra le parti lo scorso gennaio, cosa filtra per l’estate

