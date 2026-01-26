Agenti dell’Ice americano in servizio a Milano per le Olimpiadi? Roma smentisce ma per il presidente della Lombardia è possibile

Prima delle Olimpiadi invernali di febbraio, si discute sulla possibile presenza di agenti dell’Ice americano a Milano. Roma ha smentito ufficialmente, ma il presidente della Lombardia ha espresso la possibilità di tale presenza. La questione riguarda il ruolo di questa forza di polizia federale statunitense, coinvolta in precedenti controversie, e il suo eventuale intervento nel contesto delle Olimpiadi.

La Regione Lombardia ha dichiarato che al momento non ci sono conferme sulla partecipazione di agenti dell’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, al momento, non risultano coinvolti agenti dell’ICE statunitense nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina.

Argomenti discussi: Cos'è l'ICE, l'agenzia che controlla l'immigrazione negli Usa; Ecco che cos’è l’ICE; Agenti americani dell'ICE a Milano-Cortina 2026? Il ministro Piantedosi: Al momento non ci risulta; Che cosa è l'Ice, un esercito di agenti a caccia di migranti.

