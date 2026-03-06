Musei statali aperti per la festa della donna l'8 marzo | cosa visitare a Milano e in Lombardia

Domenica 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, i musei statali di Milano e della Lombardia resteranno aperti con ingresso gratuito per le donne. La partecipazione richiede la prenotazione obbligatoria e permette di visitare diverse collezioni e esposizioni presenti nei vari istituti. L'iniziativa coinvolge numerosi musei pubblici, offrendo l'opportunità di scoprire le loro collezioni durante questa giornata speciale.

Musei aperti alla festa della donna: cosa visitare l’8 marzo e gli orari, l’elenco per RegioneIl Ministero della Cultura ha previsto l'ingresso gratuito per le donne nei musei statali italiani per la Giornata Internazionale della Donna.

Quali musei visitare gratis domenica 1 febbraio 2026 a Milano e in Lombardia: l’elenco e gli orariOggi, 1 febbraio, prima domenica del mese, a Milano e in Lombardia musei, parchi e siti archeologici sono aperti e visitabili gratuitamente: alcuni...

Per l’8 marzo musei e luoghi della cultura statali a ingresso gratuito per le donne in ToscanaTante le iniziative speciali per la Giornata internazionale della donna, dalla mostra dedicata a Nadia Parri alla Villa medicea di Cerreto Guidi alla conferenza sulle donne medievali al Museo etrusco ... intoscana.it

