Olimpiadi Coventry CIO | No atlete transgender nelle gare per donne a Los Angeles 2028 tornano i test genetici - VIDEO

Il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di non consentire alle atlete transgender di partecipare alle gare femminili alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La decisione è stata comunicata dalla presidente del CIO, Kirsty Coventry, che ha annunciato che il comitato adotterà politiche che escludono le atlete transgender dai confronti riservati alle donne. La scelta si basa su un cambiamento nelle linee guida del comitato.

Il CIO cambia e si allinea a Trump: no alle atlete transgender alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ad annunciarlo è stata la presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kirsty Coventry Il CIO cambia e si allinea a Trump: no alle atlete transgender alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ad an. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Olimpiadi, Coventry (CIO): “No atlete transgender nelle gare per donne a Los Angeles 2028”, tornano i test genetici - VIDEO Articoli correlati Olimpiadi, Cio su atlete transgender: “Fuori da gare femminili”Le atlete transgender saranno escluse dalle Olimpiadi dopo che il Cio ha concordato una nuova politica di ammissibilità che si allinea con l’ordine... Olimpiadi, il Cio blocca le atlete transgeder: test obbligatorio per competere nelle gare femminiliSvolta per il Cio: a due anni dalle Olimpiadi di Los Angeles, e dopo le fervide polemiche per le Olimpiadi di Parigi, il Comitato olimpico... Aggiornamenti e notizie su Los Angeles Temi più discussi: Olimpiadi, transgender non potranno partecipare alle gare femminili di Los Angeles 2028; I test di verifica del sesso ci riportano al Medioevo dello sport: l’appello al Cio di 70 ong per i diritti umani; Olimpiadi Los Angeles 2028: alla Casa Bianca va in scena lo show transfobico di Trump; LGBT contro il CIO. CIO, è ufficiale il divieto alle atlete trans e intersessuali. Per Los Angeles 2028 obbligatori i test genetici30 anni dopo averli revocati, in quanto scientificamente ed eticamente ingiustificabili, il CIO ha riesumato i test genetici di femminilità in vista delle Olimpiadi del 2028. Colpiranno non solo le at ... gay.it Stop alle atlete transgender: cosa cambia alle OlimpiadiIl CIO introduce test genetico obbligatorio e limita l’accesso alle gare femminili alle donne biologiche. Ecco cosa cambia dal 2028. blogsicilia.it La partecipazione alle gare femminili alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 sarà subordinata al superamento di un test cromosomico. Lo ha annunciato il Comitato olimpico internazionale (Cio) che ha approvato quella che definisce "una nuova politica sulla tutel - facebook.com facebook #Olimpiadi, transgender non potranno partecipare alle gare femminili di Los Angeles 2028 x.com