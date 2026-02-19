Il sogno americano di Chiara Sama | la nuotatrice ravennate nel progetto che punta alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Chiara Sama, nuotatrice ravennate, ha ottenuto una convocazione dal Commissario Tecnico Cesare Butini per un progetto di preparazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La scelta nasce dalla sua crescita nel settore e dalla volontà di migliorare le sue prestazioni. Il progetto mira a valutare le capacità tecniche e fisiche delle atlete di livello, con sessioni di allenamento specializzate. Sama si prepara a dimostrare il suo talento in vista di un futuro olimpico, con l’obiettivo di portare l’Italia nel massimo palcoscenico sportivo.

Per Chiara si tratta di un’esperienza di grande valore, che conferma le sue indubbie qualità natatorie e premia il lavoro svolto con la società ravennate di appartenenza. Si profila un’importante opportunità azzurra per l’atleta Chiara Sama, giovane talento del nuoto ravennate, che ha in questi giorni ricevuto la convocazione dal Commissario Tecnico della Nazionale Cesare Butini per un progetto speciale di monitoraggio tecnico-funzionale dedicato alle specialiste dei 100 e 200 stile libero femminile. Dal 24 al 27 febbraio, presso il Centro Federale di Ostia, si svolgerà il primo appuntamento di un percorso tecnico-agonistico di alto livello, pensato in prospettiva ai prossimi Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Badminton, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028L'articolo illustra i criteri di qualificazione stabiliti dalla Badminton World Federation (BWF) per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, approvati dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

Volley, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028Il Comitato Olimpico Internazionale ha stabilito i criteri di qualificazione per il volley alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, segnando un passo importante verso la fase finale della preparazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.