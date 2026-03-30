Un docente in malattia è obbligato a restare sempre a casa? Risponde l’Avvocato

Il 25 marzo 2026, durante una puntata di OrizzonteScuola TV condotta da Andrea Carlino, è stato affrontato il tema delle restrizioni per i docenti in malattia. L’avvocato Alessandro De Martino ha risposto a domande sui doveri e le limitazioni imposti ai docenti durante il periodo di malattia. La discussione si inserisce nella rubrica “Diritto in cattedra”, che si concentra sugli aspetti legali legati alla vita scolastica.