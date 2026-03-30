Un docente in malattia è obbligato a restare sempre a casa? Risponde l’Avvocato
Il 25 marzo 2026, durante una puntata di OrizzonteScuola TV condotta da Andrea Carlino, è stato affrontato il tema delle restrizioni per i docenti in malattia. L’avvocato Alessandro De Martino ha risposto a domande sui doveri e le limitazioni imposti ai docenti durante il periodo di malattia. La discussione si inserisce nella rubrica “Diritto in cattedra”, che si concentra sugli aspetti legali legati alla vita scolastica.
Nel question time del 25 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite l’avvocato Alessandro De Martino, è stato presentato un nuovo appuntamento della rubrica “Diritto in cattedra”, dedicata ai principali aspetti giuridici della vita scolastica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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